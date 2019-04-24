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فوفقا لما نشرته صحيفة "الانتباهة"، كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري.
© REUTERS / Zohra Bensemra
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن البشير يعاني "حالة نفسية صعبة"، وتعرض لـ"جلطة خفيفة"، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.
ونقلت السلطات الانتقالية البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب زيارة مسؤول كبير في المجلس العسكري للبشير... قرار محتمل يمس الرئيس المعزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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