شارك في الحرب العراقية الإيرانية... السيول تعيد جنديا إلى العراق بعد غياب 37 عاما

ووفقا لصحيفة "الرؤية"، أوضح مسؤول محلي أن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، تم التعرف عليها من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.

وفقد الجادري عام 1982 خلال اجتياح القوات العراقية مدنا إيرانية حدودية، ردا على قصف الجيش الإيراني لمدينة البصرة على مياه الخليج جنوبي العراق.

وقال رئيس المجلس المحلي لناحية الفجر جنوبي العراق، زهير كامل: "أهالي الفجر تسلموا رفات المقاتل في الجيش العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري الذي فقد في عام 1982 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، أي قبل 37 عاما".

وأشار الجادري إلى أن السيول الإيرانية القادمة إلى البلاد حملت رفاته إلى منطقة المشرح في العمارة.