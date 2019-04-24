"قضاة السودان" يعلنون عن مسيرة إلى مقر الاعتصام بالخرطوم الخميس

الخرطوم / الخليج 365

أعلن "قضاة السودان" تسيير موكب (مسيرة)، الخميس، من أمام المحكمة الدستورية بالعاصمة الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن القضاة، واطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح أن الموكب، الذي ينطلق عصر الخميس، يأتي "دعما للتغيير، وسيادة حكم القانون، ومن أجل قضاء غير مسيس".

وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

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وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

منذ 6 أبريل/ نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، ممن يرتفع عددهم إلى نحو المليون ليلًا، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

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