ارتفاع قتلى انفجار جسر الشغور شمالي سوريا إلى 15 مدنيا

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365

ارتفع إلى 15 مدنيا عدد قتلى الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء وسط مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 30.

وبحسب معلومات حصلت عليها "الخليج 365" من مصادر محلية، فإن الانفجار وقع الأربعاء، وسط مدينة جسر الشغور.

وأفاد مصطفى حاج يوسف مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لمراسل الخليج 365، أن عدد القتلى في الانفجار ارتفع إلى 15 مدنيًا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 30 مدنيًا.

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وأوضح حاج يوسف، أن عددا من الجرحى الذين تم نقلهم لمشافي المنطقة، في وضع حرج، مما يجعل عدد القتلى مرشحًا للارتفاع.

ولم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المجاورة.

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال الإنقاذ بمكان الانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.