بسبب فشل قمة #ترامب- #كيم..إعدام 4 دبلوماسيين #كوريين

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت تقارير إعلامية انتشرت على نطاق واسع اليوم الأربعاء، أن فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع “كيم” إلى إعدام 4 مسؤولين من وزارة خارجيته.

وأوضحت التقارير أن القتلى الأربعة كانوا دبلوماسيين في سفارة كوريا الشمالية في هانوي.

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وأضافت أن كوريا الشمالية اتهمت الدبلوماسيين الأربعة ببيع المعلومات إلى الولايات المتحدة قبل قمة هانوي، مما تسبب في فشلها.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تقارير يابانية وكورية جنوبية، أن فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونج يانج في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن توقفت محادثات “كيم وترامب” في فيتنام دون اتفاق.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، أشارت وكالة أنباء يابانية، إلى أن الشائعات كانت تنتشر عبر الدولة السرية، بعد أن تحدثت إلى مسؤول تجاري زار كوريا الشمالية مؤخراً ومصدراً داخلها.