الأمن_العام.. ترقية ٣٧١٧ رجل أمن من كافة القيادات والإدارات

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر مدير الأمن العام قرارات بترقية ( ٣٧١٧ ) رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام. وبهذا القرار ارتفع عدد رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام إلى ٢٤٤٢٧ فرداً من جميع الرتب العسكرية.

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