الشيخ راشد العليوي يحاضر عن “دور الأسرة في حماية الأبناء من الفئة الضالة” بـ #الزلفي

صحيفة الخليج الالكترونية يلقى فضيلة الشيخ الدكتور راشد العليوي، اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء، محاضرة تحت عنوان “دور الأسرة في حماية الأبناء من الفئة الضالة”، للتوعية بدور الأسرة في تربية الأبناء على تعاليم الدين الإسلامي، وحمايتهم من الفئات الضالة، وذلك في جامع عبدالله بن نوفل بمحافظة الزلفي، يوم الأربعاء19 / 8 / 1440، بعد صلاة العشاء.

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