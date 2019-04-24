اتفاقية مشاراكة مجتمعية لحوكمة العمل التطوعي

زينة الفدح

عقدت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء اتفافية مشاركة مجتمعية مع درب المفاز للتدريب الصحي والأبحاث الوقفية؛ لتأهيل الراغبين في تقديم الخدمات الصحية التطوعية في موسمي الحج والعمرة بمكة المكرمة.

بحضور طرفي الإتفاقية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وناب عنه الدكتور حاتم خوقير مساعده للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة ومدير عام درب المفاز الدكتور محمد الزمزمي.

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وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الإتفاقية جاءت لتعزيز المساهمة الغير ربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠؛ لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي وفقاً للإحتياجات الفعلية للمواطنين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

مبينة بأن درب المفاز ستقدم هذا الدعم لصحة مكة من خلال مشروع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي SMAV لتأهيل عدد محدد من طلبة الكليات الصحية بمختلف جامعات المملكة من الجنسين بالمؤهلات العلمية والمهارية والقيمية وفق منهج علمي محكم ضمن منهجية حديثة في التعليم الطبي؛ لتجهيزهم لتقديم الخدمات الصحية في موسمي الحج والعمرة.

مبينة بأن الصحة تلتزم بتقديم التسهيلات في أعمالهم التطوعية وفق المتاح، من دورات وأجهزة طبية ومواد مكتبية ومواد توعية؛ بالاضافة إلى تقديم خطابات شكر و تزكيات لرعاة برامج المبادرات في طلب ذلك.