إنطلاق مشروع رائد لفحص وعلاج الجنف في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة

فوزية مشهور

ضمن إطار الرعاية والجودة والنوعية التي يتميز بها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة يسر قسم العلاج الطبيعي أن يعلن عن إطلاق مشروع جديد وتوعوي يهدف إلى زيادة المعرفة العامة حول تشوهات العمود الفقري يوم الأثنين الموافق 24 و25 شعبان 1440 الموافق 29 و 30 إبريل 2019 و ينطوي هذا المشروع الرائد على فريق متعدد التخصصات لتحسين الوعي العام حول انحناء العمود الفقري وخيارات العلاج المختلفة المتاحة للمرضى الذين يعانون من تشوهات مثل الأنحنائات أو التحدب المفرط. حيث يقوم فريق من أخصائيي العلاج الطبيعي المتخصصين في طرق مختلفة لعلاج هذا النوع من التشوهات في العمود الفقري.

ما هو الجنف؟

الاعتقاد الخاطئ الشائع لدى العامة هو أن العمود الفقري مستقيم ، لكن الصحيح أن لكل شخص لديه منحنيات طبيعية في عموده الفقري وعند النظر إليه من الخلف ، فإن العمود الفقري الصحي في الحقيقة يظهر مستقيما. ولكن عند النظر إليها من الجانب ، فإن العمود الفقري لديه أربعة منحنيات متميزة..

في بعض الأشخاص وعند النظر إليهم من الخلف ، نلاحظ تنحني العمود الفقري إلى اليسار أو اليمين أو تدور مما يمنع أن يصبح العمود الفقري منتصب تمامًا. هذا النوع من التشوه يسمى الجنف. وغالبًا ما يصيب الجنف العمود الفقري الصدري وغالبًا ما يكون موجودًا عند الأطفال بالرغم من أنه يوجد أيضًا لدى البالغين. وإذا ترك الجنف من غير علاج قد يتسبب ذلك في حدوث تشوه كبير في العمود الفقري يمكن أن يؤدي لاحقا إلى ألم مزمن وخطورة على الجهاز القلبي والتنفسي بالإضافة إلى مشاكل عاطفية وتجميلية كثيرة.

ماذا يمكن أن نفعل لحل هذه المشكلة ؟

يوجد حاليًا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة خطط علاجية جراحية وتحفظية متاحة لمرضى الجنف. كما يوجد جراح عظام أطفال يعمل مع أخصائيي علاج طبيعي متخصصين ومعتمدين كما ذكرنا أعلاه في العلاج التقليدي لتشوهات العمود Schroth Best Practice بإسلوب وطريقة

و كجزء من رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة لتكون مستشفى حديثًة ومتميزة ، تسعى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة دائمًا لتقديم خدمات طبية ممتازة ومتقدمة لجميع المرضى والزوار.

ولزيادة التثقيف والوعي الصحي بالجنف مع التركيز على تحديد علامات الإنذار المبكر لدى الأطفال ومساعدة المرضى المتأثرين وتوعيتهم لتلقي أفضل علاج متاح يسر قسم العلاج الطبيعي دعوة الجميع لحضور فعالية اليوم التوعوي للتعريف بالجنف يوم الاثنين 29 أبريل في الشرفة الشمالية بالطابق الأول تليها ندوة في قاعة المحاضرات الكبرى للمتخصصين يوم 30 أبريل حيث سيتم إستعراض ومناقشة أخر المستجدات العلمية حول هذا الموضوع.