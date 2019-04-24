توقعات #الطقس الأيام المقبلة.. حالة ماطرة قوية تضرب #المملكة وتتركز على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

تُشير آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية المختلفة إلى توقعات بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي على المملكة؛ وذلك بسبب سيطرة مرتفع جوي شمال السعودية يعمل على جلب تيارات هوائية باردة نسبياً، مع تعمّق وامتداد منخفض البحر الأحمر الذي يعمل على جلب تيارات هوائية رطبة ودافئة.

وتبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي يوم غد الخميس -بمشيئة الله تعالى- وتكون محصورة على غرب السعودية وبشدة خفيفة إلى متوسطة مع تكونات رعدية محلية على مرتفعات جنوب غرب وفقاً لـ”طقس العرب”.

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وابتداءً من يوم الجمعة المقبل تتركز الحالة مع ازدياد تعمق منخفض البحر الأحمر داخل الأراضي السعودية، مما يعمل على اشتداد حالة عدم الاستقرار وتكون الفرص مهيأة لهطول زخات رعدية وغزيرة أحياناً مع نشاط سطحي للرياح المصحوبة بهبّات قوية أحياناً على أجزاء واسعة من غرب السعودية، خاصة منطقة المدينة المنورة، ثم تنتقل الفرص لتشمل الأجزاء الغربية من وسط المملكة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر على العاصمة الرياض بمشيئة الله.

ويوم السبت تستمر الحالة الجوية، وتكون قوية مع فرص لهطول زخات رعدية غزيرة والتي تكون مصحوبة بهطول البرديات ونشاط كبير للرياح السطحية، التي تكون مترافقة مع هبّات قوية أحياناً، وأيضاً تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الهطولات المطرية، وتتركز الحالة على الأجزاء الوسطى لتشمل مناطق القصيم وحائل ثم تنتقل الفرص إلى أجزاء من شمال شرق السعودية.

وتكون الفرصة يوم الأحد المقبل مستمرة لهطول زخات من المطر تكون متفاوتة الشدة على أجزاء من وسط وشرق السعودية.