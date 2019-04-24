التحالف: تدمير غرفة اتصالات ومخازن أسلحة لـ #مليشيا_الحوثي في #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، غرفة اتصالات وعمليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في بمديرية ساقين بمحافظة صعدة.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مصدر ميداني، أن قوات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع للمليشيات في جبال أبو عريج بمديرية ساقين، كانت تستخدمها المليشيات غرفة اتصالات وعمليات لإدارة المعارك، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للمليشيات في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.