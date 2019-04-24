الملاحة_الجوية: فتح التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني بمقر الشركة في جدة للطلاب الجامعيين.

وتتضمّن التخصصات المتاحة في البرنامج: «مهندس إلكترونيات» لطلاب البكالوريوس في تخصُّص هندسة الإلكترونيات أو ما يعادلها، و«محلل موارد بشرية» لطلاب البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية أو الهندسة الصناعية.

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ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستوى عالٍ من التوافق بين ما يدرسه الطالب في مجال التخصص وما هو مطلوب ومستخدم في بيئة العمل الفعلية من خلال التعاون بين شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والمؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب وإتمام متطلبات التخرج.

وشروط الانضمام للبرنامج تتمثّل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون منتظمًا في الجامعة أو الكلية بمرحلة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وأن يكون التدريب أحد متطلبات التخرج مع توافر خطاب رسمي من الجامعة مع توضيح فترة التدريب المطلوبة، وألا تقل مدة التدريب عن عشرة أسابيع ولا تزيد على سبعة أشهر.

ويحق للمتدرِّب الحصول على شهادة إتمام البرنامج فور إكماله فترة التدريب بشكل منتظم مع الامتثال لقواعد وأنظمة البرنامج، فيما يحق للشركة إنهاء عقد التدريب إذا عجز المتدرب عن الوفاء بالتزاماته التدريبية بما في ذلك غياب المتدرب من البرنامج التدريبي أو العملي، كما يتم صرف مكافأة للمتدربين وفقًا لسياسة الشركة.