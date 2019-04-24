شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من الجمعة.. «المسند» يتوقع حالة مطرية ربيعية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تبدأ حالة مطرية ربيعية جديدة يوم الجمعة المقبل.
وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن تكون بؤرة تأثير الحالة الجوية، على منطقة المدينة بالدرجة الأولى ومكة، ثم يوم السبت ذروتها وقوتها، ومتوقع أن تكون فوق منطقة حائل بالدرجة الأولى، وتستمر الحالة متقطعة لعدة أيام.
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