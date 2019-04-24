شكرا لقرائتكم خبر عن ملابسات هروب تمساح حوطة بني تميم ووصوله لشوارع المحافظة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - اصل – الرياض:
أُثيرت الكثير من التساؤلات بشأن كيفية وصول تمساح حوطة بني تميم إلى شوارع المحافظة، والذي أثار حالة من الهلع بين الأهالي، بعد أن تم مشاهدته يتجول بحرية في شوارع المحافظة.
وتبين أن التمساح تمَّ فقدانه قبل عدة أيام خلال مهرجان لعروض الحيوانات في المحافظة، حيث كان يتم تقديم عروض للحيوانات، وأن أحد مسؤولي المهرجان أبلغ مركز الشرطة بالمحافظة عن هروب التمساح في غفلة من الحراس والمدربين.
وعلى الفور تم تكثيف عمليات البحث عن التمساح لكن دون جدوى، حتى ورد بلاغ من قبل شبان شاهدوه بالقرب من أحد الشوارع العامة، حيث تمكّن رجال الأمن من الإمساك به وتسليمه لصاحبه في المهرجان.
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