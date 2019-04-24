الان تتابع “الصحة العالمية” تحذر من تعرض الأطفال دون الثانية للشاشات الرقمية.. والسبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه لا يجب السماح للصغار دون عامين مشاهدة الشاشات الرقمية

على الإطلاق، وذلك في إطار توجيهات تهدف إلى الوقاية من الأمراض في حياتهم لاحقا.

ونشرت المنظمة في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، اليوم، أولى توصياتها بشأن حركة الأطفال دون الخامسة، ونومهم ومشاهدتهم لبرامج التلفزيون أو أي محتوى على شبكة الإنترنت.

وجاء في التوصيات: “تم تحديد انعدام النشاط البدني كعامل خطورة رئيسي للوفيات في أنحاء العالم، وكمساهم في زيادة الوزن والبدانة”.

ووفقا للتوصيات، يتعين على المواليد أن يكونوا في حالة نشاط بدني حوالي 30 دقيقة يوميًا، تزداد إلى ثلاث ساعات بعد مضي العام الأول.

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كما يجب أن يقتصر الجلوس ومشاهدة برامج التلفزيون أو أي محتوى على أجهزة المحمول، على ساعة واحدة يوميا في الفترة بين عامين وأربعة أعوام.

وقالت جوانا وليامسون، خبيرة الصحة العامة بالمنظمة، لوكالة الأنباء الألمانية: “الأمر الجوهري في هذه السن هو التفاعل مع من يتولى الرعاية”.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية، بأن ينام حديثو الولاة لمدة لا تقل عن 17 ساعة، تقل تدريجيا لتصل إلى عشر ساعات في سن الثالثة.

يشار إلى أن هذه التوصيات تماثل القواعد الوطنية المتبعة في دول مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا.

ووفقا لوليامسون، ليست الدول الغنية فقط هي التي ابتليت بانعدام الحركة والإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات الرقمية.

وقالت وليامسون، إنها قضية متنامية في أجزاء من العالم تشهد تحولا حضريا، مشيرة إلى مشكلة عدم توفير رعاية كافية لأطفال الوالدين العاملين.