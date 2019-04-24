دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسلا تخطط لإطلاق شبكة نقل تشاركي بسيارات أجرة مسيرة آلياً في 2020

قال المدير التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أن العام القادم سيشهد إطلاق أولى سيارات تسلا للأجرة المسيرة ذاتياً (robotaxis) لتكون قيد العمل في شبكة نقل ومشاركة سيارات كاملة في حلول العام القادم 2020، حيث قام بإطلاق تصريحه هذا خلال مؤتمر تسلا للقيادة الذاتية أمس الثلاثاء في مقر الشركة الرئيسي بولاية كاليفورنيا بحضور المستثمرين.

وقال ماسك ” أنني كلي ثقة أن العام القادم قد يشهد سيارات الأجرة المسيرة آلياً من تسلا لكن ليس في كل المقاطعات حيث أننا لن نحصل على الموافقة عليها في جميع المناطق” حيث كان تصريحه مقتضب دون إبداء أي تفاضيل أخرى لكنها أضاف في أن الشركة قادرة على الحصول على موافقة الجهات المعنية لسماح لسياراتهم الآلية بالعمل في مناطق جديدة العام القادم.

فيما قالت تسلا أنها ستُمكن مالكي سيارات تسلا التي تستوفي المعايير من إضافتها لتطبيق مشاركة النقل خاصتها والذي سيكون بنمط مشابه لتطبيق أوبر لمشاركة السيارات، حيث ستكون نسبة الفائدة العائدة للشركة من 25%-30% من إجمالي الرحلات التي يقوم بها مالكيها، كما سيتم الاستعانة بسيارات الأجرة الآلية (robotaxis) في المناطق التي لا تتوفر فيها السيارات بعدد كافي.

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