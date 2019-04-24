دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع SteelSeries تعلن عن إصدارها المميز من السماعات اللاسلكية Arctis 9X بسعر 200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت SteelSeries إصدار جديد من السماعات اللاسلكية المميزة Arctis 9X التي تستهدف لاعبي Xbox، وتقدم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة، كما تنطلق بسعر 200 دولار تقريباً.

تتميز سماعة Arctis 9X اللاسلكية بتصميم يتوافق بشكل خاص مع أجهزة Xbox، والتي تقدم أعلى جودة في الصوتيات كما تدعم إتصال ثابت بأجهزة Xbox دون أن ينقطع الإتصال كما في الإصدارات التي إنطلقت عبر شركات أخرى.

كما تتميز سماعة Arctis 9X أيضاً بإتصال لاسلكي ثنائي يمكن أن يدعم الموازنة بين المحادثات بين اللاعبين وأيضاً صوتيات اللعبة أيضاً، كما تدعم السماعة أيضاً تقنية البلوتوث للإتصال بجهاز أخر في نفس الوقت مثل الإتصال بالهواتف الذكية أثناء اللعب على سبيل المثال.

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سماعة Arctis 9X اللاسلكية تدعم أيضاً 20 ساعة من التشغيل في كل مرة من الشحن، كما تقدم من شركة SteelSeries اليوم بسعر 200 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع SteelSeries تعلن عن إصدارها المميز من السماعات اللاسلكية Arctis 9X بسعر 200 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.