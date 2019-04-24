نائب وزير الدفاع السعودي: النظام الإيراني يدعم الإرهاب وشعب إيران يستحق العيش بسلام

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موسكو — سبوتنيك. قال نائب وزير الدفاع السعودي بكلمته خلال مؤتمر الأمن الدولي في موسكو: "يستمر النظام الإيراني منذ عام 1979 في نهج دعم التطرف والإرهاب وانتشار الطائفية ولا يعترف بالدولة الوطنية… ويقوم بممارسات تتنافى مع القانون الدولي".

وأكد أن "أول المتضررين من هذه السياسات، للأسف، هو الشعب الإيراني، الذي يستحق العيش باستقرار وسلام مع محيطه".

ويعقد مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي هذا العام في الفترة ما بين 23 — 25 نيسان/أبريل الجاري، ومن المتوقع حضور أكثر من ألف مندوب من 101 دولة في العالم، بما في ذلك وأكثر من 30 وزير دفاع. وينظم المنتدى من قبل وزارة الدفاع الروسية، منذ عام 2012. وقد ضم في دورته العام الماضي 850 وفداً من 95 دولة، من بينهم 30 وزيرا للدفاع.