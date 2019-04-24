وكالة: الجزائر لن تمدد اتفاقا لمبادلة النفط بمنتجات مكررة مع "فيتول"

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بينما تعود مصفاة نفطية إيطالية طاقتها 175 ألف برميل يوميا، استحوذت عليها سوناطراك من اكسون موبيل العام الماضي، إلى العمل بعد صيانة استغرقت 45 يوما، بحسب "رويترز".

Alpha Marine Crew Services

وستخفض المصفاة فاتورة استيراد الوقود للجزائر وتعطيها مجالا أكبر للحصول على منتجات بترولية مثل البنزين والمازوت.

واتفاق فيتول، الذي بدأ في فبراير/ شباط العام الماضي، كان من المنتظر أن ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول وجرى تمديده حتى نهاية أبريل/ نيسان.

وبموجب الاتفاق تأخذ فيتول ما يصل إلى مليوني برميل من الخام شهريا من سوناطراك وتقدم منتجات مكررة للشركة الجزائرية. وقد امتنعت فيتول عن التعقيب.