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وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بينما تعود مصفاة نفطية إيطالية طاقتها 175 ألف برميل يوميا، استحوذت عليها سوناطراك من اكسون موبيل العام الماضي، إلى العمل بعد صيانة استغرقت 45 يوما، بحسب "رويترز".
Alpha Marine Crew Services
واتفاق فيتول، الذي بدأ في فبراير/ شباط العام الماضي، كان من المنتظر أن ينتهي في ديسمبر/ كانون الأول وجرى تمديده حتى نهاية أبريل/ نيسان.
وبموجب الاتفاق تأخذ فيتول ما يصل إلى مليوني برميل من الخام شهريا من سوناطراك وتقدم منتجات مكررة للشركة الجزائرية. وقد امتنعت فيتول عن التعقيب.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: الجزائر لن تمدد اتفاقا لمبادلة النفط بمنتجات مكررة مع "فيتول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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