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© Sputnik . Naowaf Ibrahim
وأضاف "نعتزم مواصلة تعاوننا على جميع المستويات وفي جميع المجالات — السياسية والاقتصادية والعسكرية. ونأمل أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا ، وسوف يسهم في تحقيق نوايا البلدين".
وفي شهر آذار، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تشير إلى أهمية التعاون مع روسيا من أجل السلام في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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