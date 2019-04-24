الرياض تشير إلى أهمية التعاون مع روسيا من أجل السلام في المنطقة

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وقال خالد بن سلمان على هامش مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي " أود أن أقول إن العلاقات بين روسيا والسعودية مهمة للغاية. التعاون بين بلدينا يسهم في مصالح المنطقة بأسرها وإحلال السلام في الشرق الأوسط والحفاظ على السلام في العالم بأسره".

وأضاف "نعتزم مواصلة تعاوننا على جميع المستويات وفي جميع المجالات — السياسية والاقتصادية والعسكرية. ونأمل أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا ، وسوف يسهم في تحقيق نوايا البلدين".

وفي شهر آذار، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.