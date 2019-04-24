رجل "السلام" الإماراتي يجدد دعوته للتعاون مع إسرائيل

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، للتعليق على شريط فيديو نشره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور.

وجاء في التغريدة أن الجبتور عقب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع إسرائيل، بعدما وصلته ردود فعل كثيرة ومتباينة، حيث أرفقت بالتغريدة شريط فيديو للحبتور، والمنشور على صفحته الرسمية على "تويتر".

ووصف الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بأنه "رجل السلام"، متسائلا لماذا لا نغتنم الفرصة.

وقال آران:

هذا السلام المنشود سيحققه في نهاية المطاف أبناء الشعوب، وقد نرى بفضل ذلك سلاما بين إسرائيل والدول العربية ودول الخليج بإذنه تعالى، فلماذا لا تُغتنم الفرصة.

وقال الحبتور في تغريدته:

حصلت دعوتي للسلام مع إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم. وأقول لهؤلاء مع احترامي ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للأخوة الفلسطينيين.

وتابع الحبتور:

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ماذا قدمتم لأطفال وشباب فلسطين؟ ومن لديه حلّ للقضية؟ أن نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني.

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على تويتر، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، وقال إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح".

ودعا الحبتور إلى "السلام والتعاون معهم اقتصاديا وتجاريا وزراعيا وحتى في موضوع الدفاع وجميع هذه الأشياء والعلم".

وأضاف: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

إسرائيل لديها علاقات رسمية فقط مع مصر والأردن، ولكن يبدو أن علاقاتها مع بعض دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قد تحسنت مؤخرا كجزء من تحالف ضمني ضد إيران.

وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي قال في وقت سابق إن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهود السلام، ودعا الدول العربية للعمل على طمأنة إسرائيل بأنها تستطيع الانسحاب من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان دون الشعور بالتهديد.