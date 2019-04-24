شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: زيادة حزمة الدعم الجديدة للقطاع الخاص 12 ملياراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص عبر عدة قطاعات، مشيرا أن هنالك عدة مشاريع في الخصخصة ستعلن خلال العام الجاري.

وأضاف الجدعان إن الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر عدة صناديق، من بينها الصندوق العقاري والزراعي والصناعي الذي تمت زيادة رأس ماله إلى 100 مليار ريال.

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وأشار إلى أنه “يضاف لذلك للقطاعات التي لا تغطيها هذه الصناديق، تغطيها الوزارة مثل قطاع الفنادق والسكن والصحة بشكل عام، والمشاريع الكبرى التي تضيف للاقتصاد من ناحية التوظيف وتوفير فرص وظيفية للمواطنين”.

وأوضح الجدعان أن الوزارة خصصت الآن 12 ملياراً لهذه القطاعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا: “وسنزيدها حسب الطلب عليها”.

وبخصوص الخصخصة، أوضح الجدعان أنه سيكون هنالك أكثر من 7 مشاريع سيعلن عنها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 7 مشاريع أُعلن عنها خلال الأشهر الستة الماضية.