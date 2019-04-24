قادة الاحتجاجات في السودان يهددون بإضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية هدد قادة الاحتجاجات في السودان الأربعاء بالدعوة إلى "اضراب شامل" في حال عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم بتسليم السلطة لإدارة مدنية. وردا على سؤال حول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل".

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