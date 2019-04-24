انت الان تتابع "طيران الجزيرة" تعلن عن أرباح صافية بلغت 1.5 مليون دك في الربع الأول من 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي

أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2019، حيث حققت الشركة أرباحاً صافيةً بلغت 1.5 مليون دينار كويتي مقارنةً بخسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي كانت قد بلغت 321.9 ألف دينار كويتي، في حين سجلت الشركة نمواً بنسبة 31.2% في أعداد المسافرين، ونمواً بنسبة 48.4% في إيراداتها التشغيلية التي بلغت 21.3 مليون دينار كويتي.

وبلغت كفاءة استخدام أسطول الطائرات 13.8 ساعة تشغيل، ارتفاعاً بنسبة 16.6% عن الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط العائد على الكرسي مبلغ 37.8 دينار كويتي، ارتفاعاً بنسبة 6.8% عن الربع الأول من العام الماضي.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع الأول من 2019:

الإيرادات التشغيلية: 21.3 مليون د.ك، ارتفاع بنسبة 48.4% عن الفترة ذاتها في 2018

الأرباح التشغيلية: 2.4 مليون د.ك، ارتفاع من خسائر في الفترة ذاتها من 2018

الأرباح الصافية: 1.5 مليون د.ك، ارتفاع من خسائر في الفترة ذاتها من 2018

عدد المسافرين: 529,640، ارتفاع بنسبة 31.2% عن الفترة ذاتها من 2018

كفاءة استخدام أسطول الطائرات: 13.8 ساعة، ارتفاع بنسبة 16.6% عن الفترة ذاتها من 2018

معدّل إشغال المقاعد: 75.6%

Advertisements

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي: "تواصل الشركة تحقيق الربحية وذلك بفضل توسيع نطاق شبكة وجهاتها إلى دول ومدن جديدة لخدمة شرائح أكبر من العملاء، فيما تستمر كذلك بالاستثمار في فرص وخدمات تركز على العميل والتي لا تهدف فحسب إلى تعزيز تجربة سفر عملائنا، بل وتنويع واستغلال مصادر جديدة للإيرادات التي تدعم كذلك الحفاظ على ميزانية قوية."

وقامت طيران الجزيرة بتشغيل جميع رحلاتها في الربع الأول من العام من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي وهذا للفصل الثالث الكامل على التوالي، حيث نقلت الشركة عبره 529,640 مسافراً خلال الربع الأول من عام 2019 وحقق الربحية للفصل الأول منذ تشغيله. ويمتلك مبنى الركابT5 أربعة بوابات، ثلاثة منها متصلة بجسر لصعود الطائرة، بالإضافة إلى سوق حرة ومطاعم ومحلات متنوعة وأجهزة تسجيل الدخول الذاتي التي تم توفيرها مؤخراً.

ومن ناحيته، لفت الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجيتها التي تعتمد على المعرفة العميقة للعوامل المتغيرة والتشغيلية التي تؤثر على الأسواق التي تخدمها وهو ما يمكّن الشركة من تلبية احتياجات هذه الأسواق. وفي العام الجاري، تخطط الشركة لمواصلة التوسع في شبكة وجهاتها فيما تحافظ على سياستها الهادفة إلى إدارة التكاليف بصورة دائمة.

المخطط لعام 2019

قال بودي: "تستعد طيران الجزيرة في عام 2019 إلى مواصلة توسيع شبكتها واستقطاب شرائح جديدة من العملاء عبر إطلاق رحلات إلى كل من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والعاصمة البريطانية، لندن. وسيكون هذا التوسع مدعوماً باستلام ثلاث طائرات من طراز ايرباص A320neo وبمواصلة تعزيز خدمات الشركة في مبنى الركاب T5."

عن طيران الجزيرة

تخدم شركة طيران الجزيرة وجهات من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها دبي، البحرين، بيروت، الإسكندرية، عمّان، اسطنبول، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، مشهد، سوهاج، جدّة، الرياض، المدينة المنورة، القاهرة، النجف، الطائف، الدوحة، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، لاهور، باكو وتبليسي، ونيودلهي.

تشغّل طيران الجزيرة أسطولاً مكوناً من طائرات إيرباص طراز A320 وواحدة من طراز A320neo، الأولى التي يتم تسليمها وتشغيلها في منطقة الشرق الأوسط.