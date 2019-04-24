قوات حفتر تنشر صوراً لـ"حطام مقاتلة" تابعة لـ"الوفاق"

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

نشرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، صورًا قالت إنها "حطام طائرة حربية" تابعة لقوات حكومة "الوفاق" الليبية، أسقطتها دفاعاتها الجوية.

الصور نشرها الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، عبر صفحته على "فيسبوك"، وقال إنها لحطام طائرة "ميراج إف1" تابعة لـ "الوفاق" جرى إسقطاها خلال محاولتها شن غارات جوية على قاعدة عسكرية وسط البلاد.

و لم يتنس لوكالة "الخليج 365" التأكد من صحة المعلومات من قبل مصدر مستقل، فيما لم تعلق قوات حكومة "الوفاق" على الصور المنشورة حتى الساعة 10:40 (ت.غ).

والثلاثاء قال المسماري عبر الصفحة ذاتها: "تمكنت المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية (وسط)، من إسقاط طائرة لقوات حكومة الوفاق حاولت الإغارة على القاعدة صباح اليوم".

وعن مصير قائد الطائرة قال المسماري في ذات التصريح "نتحفظ حتى الآن عن الإدلاء بأي معلومات عن قائد الطائرة"، دون توضيح أسباب ذلك.

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إلا أن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، نفى الثلاثاء، صحة ما ذكره المسماري.

وقال " قنونو" في حديثه لقناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)، إن "القوات الجوية التابعة للوفاق لم تنفذ أية طلعات منذ الإثنين لسوء الأحوال الجوية ".

وتأتي تلك التطورات ضمن معارك عنيفة تشهدها طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان الجاري إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ومنذ اليوم الرابع للمعارك دخلت طائرات الطرفين على خط القتال وسط تبادل التهم بشأن قصف المدنيين في طرابلس والمدن المجاورة لها .

و في 14 أبريل أعلنت قوات "الوفاق" إسقاط مقاتلة "ميج 21" تابعة لقوات حفتر جنوبي طرابلس، فيما قالت الأخيرة إن قائد الطائرة العقيد طيار جمال بن عامر المصراتي، قفز بالمظلة وهو بصحة جيدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.