الأرصاد تنبه: #أمطار غزيرة على عدة مناطق.. و #الدفاع_المدني يحذر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان سيول بمنطقة عسير.
وأشار التنبيه إلى أن بداية الحالة ستكون اليوم عند الساعة 12:00 م الموافق: 19/ 8/ 1440هـ في حين ستكون نهاية الحالة نفس اليوم عند الساعة 21:00م.
وحدد التنبيه موقع البلاغ منطقة عسير: (النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، والأجزاء المجاورة لها).
من جهته، دعا الدفاع المدني بعسير على لسان المتحدث الرسمي له العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي من المخاطر التي قد تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه.
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