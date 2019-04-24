نيوزيلندا.. منح “الإقامة الدائمة” لعائلات ضحايا #هجوم_المسجدين_الإرهابي

صحيفة الخليج الالكترونية

منحت نيوزيلندا الأربعاء الأشخاص الذين تأذوا مباشرة من الهجوم الإرهابي في مسجدي كرايست تشيرش فرصة مدتها شهرين لتقديم طلب للإقامة الدائمة في البلاد.

والتأشيرة الخاصة “تقر بتأثير المأساة على حياة الأشخاص الذين تأذوا أكثر من غيرهم، وتمنح الأشخاص المقيمين حاليا بتأشيرات مؤقتة وتأشيرات إقامة بعض الثقة” بشأن وضعهم، وفق بيان لسلطات الهجرة النيوزيلندية.

ويحق للأشخاص المقيمين في نيوزيلندا والذين كانوا موجودين في أحد المسجدين وأسرتهم المباشرة في نيوزيلندا، طلب التأشيرة.

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وتم توسيع تحديد عبارة “الأسرة القريبة” لتشمل دائرة أوسع من أفراد الأسرة بينهم أسرة الزوج او الزوجة وأجداد الأولاد ما دون 25 عاما.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا مصطفى فاروق إن الخطوة بادرة كريمة. وأضاف “بعض هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا أحباءهم فقط، بل معيلهم الرئيسي أيضا”. وتابع “نحن سعداء جدا”. وقال إنه يتوقع أن يكون الجميع مستوفين شروط تقديم الطلب.

في 15 مارس قام متطرف بفتح النار على مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش. وسيحاكم الأسترالي برنتون تارنت (28 عاما) بتهم قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين.