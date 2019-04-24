إغلاق 125 محلا خلال أسبوع في عسير

الخليج - سلمى القحطاني

اتلفت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة وبلديات المنطقة البالغ عددها 33بلدية 4152كيلومن الأغذية الفاسدة خلال أسبوع ، أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

مشيرا الى أن تلك الكمية التي تم اتلافها تعتبر ضمن إحصائية الأمانة والبلديات التابعة لها للأسبوع السادس والأربعون من حملة غذاؤكم امانة .

مضيفا الى أن عدد المحلات المغلقة بلغ 125محل وعدد المخالفات 1018مخالفة فيما بلغ عدد الجولات الرقابية 1527جوله