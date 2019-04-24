تعرف عليها.. 3 مؤشرات بالوجه تدل على نقص #فيتامين_B12

صحيفة الخليج الالكترونية

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تشيخ بشكل سريع، ويتم حرمان الأنسجة والأعضاء في الجسم من الأكسجين ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن نقص فيتامين B12 لا بد من التعرف على الأعراض التالية التي تظهر على الوجه، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية:

１- قرحة الفم

يعد التهاب الفم واللسان أحد أعراض نقص فيتامين B12، إذ تحتاج الخلايا الموجودة في الفم إلى الفيتامين لتتجدد بكفاءة، لذا فإن عدم تناول ما يكفي من الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تقرحات في الفم.

Advertisements

２- اليرقان

يؤدي نقص فيتامين B12 إلى الإصابة باليرقان الذي يجعل الوجه شاحباً مع مسحة صفراء على البشرة. كما يمكن أن تتأثر العينان عبر تغير لون المنطقة البيضاء إلى اللون الأصفر.

３- الرؤية الضبابية

يمكن أن يصاب المرء بالرؤية الضبابية عندما يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى المخ، مما يضعف الرؤية.