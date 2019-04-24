انت الان تتابع صحف الإمارات تبرز نتائج قمتي القاهرة وتعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت تأكيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن ، مضيفا أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير.

تصدرت نتائج القمتين اللتين عقدتا في القاهرة أمس، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء ، كما استعرضت نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري في مصر، وتناولت الصحف أيضا تطورات الصراع الدائر في الشرق الأوسط. تحت عنوان "قمتا القاهرة: دعم للديمقراطية في السودان واستقرار ليبيا" ، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرؤساء الأفارقة المشاركين في القمة التشاورية بشأن السودان، التي عقدت أمس في القاهرة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، أكدوا على سرعة استعادة النظام الدستوري، وإرساء نظام ديمقراطي شامل، وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.

كما شددت قمة الترويكا التي انعقدت بالعاصمة المصرية على دعم الاستقرار الأمني والسياسي وجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، خرج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدته ومقدراته

كما شددت قمة الترويكا التي انعقدت بالعاصمة المصرية على دعم الاستقرار الأمني والسياسي وجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا..

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، خرج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدته ومقدراته واستقراره، فضلاً عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.



وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن السيسي نجح في إقناع مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، أمس، بالقاهرة في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي قام بدور كبير، ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى ثلاثة أشهر، حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة أن مدة 15 يوماً غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "قمة "الترويكا" تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا" ، إن قمة "الترويكا" الإفريقية ولجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي، طالبتا بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا.

وقرر المشاركون بالاجتماع في بيانهم الختامي، مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي وبشفافية تامة وبتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد سواء ومن دون استثناء في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون مع ترويكا الرئاسة والاتحاد الإفريقي.

وطالب المجتمعون جميع الأطراف الليبية بضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق ليبيا.

إقرار التعديلات الدستورية تصدر عناوين الصحف أيضا، حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن 88.83 في المئة من المقترعين خلال استفتاء في مصر، أيدوا التعديلات الدستورية، كما أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أمس.



وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي في القاهرة إن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، و11.17% من الناخبين صوتوا ضد هذا الإصلاح، وأن نسبة المشاركة بلغت 44.33 في المئة.

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وأوضحت "الخليج" أن المستشار لاشين أعلن أن عدد الذين وافقوا على التعديلات بلغ 23 مليوناً و416 ألفاً و741 ناخباً من بين إجمالي من شاركوا في الاستفتاء الذين بلغ عددهم 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً من أصل 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين بنسبة مشاركة بلغت 44.33 بالمئة.

وتابع أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 96.94 بالمئة بواقع 26 مليوناً و362 ألفاً و421 صوتاً، وجاءت الأصوات الباطلة بنسبة 3.06 بالمئة بواقع 831 ألفاً و172 صوتاً.

وتتيح التعديلات، التي وافق عليها المصريون، انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين متتاليتين، كل منهما 6 سنوات، بدلاً من 4 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة الترشح لمدة واحدة، كما أتاحت المواد الدستورية الجديدة الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نائب له أو أكثر.

وبالانتقال إلى الشأن السوداني ذكرت "الإمارات اليوم" أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أكد عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.



وأضاف البرهان، أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيراً إلى أن "حكومة كفاءات وطنية" هي المخرج للوضع الراهن.

وتحت عنوان "أحزاب سودانية تجمع على حكومة كفاءات للفترة الانتقالية" ، أفادت "الخليج" بأن أحزابا سودانية أجمعت على ضرورة بناء الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، لتجاوز المرحلة والدخول إلى الحكومة الانتقالية، بالتوافق على حكومة كفاءات، مؤكدين رفضهم المشاركة فيها.

واجتمعت أحزاب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وممثلين لأحزاب أخرى، في منبر وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الثلاثاء، تبادلت فيه رؤى مختلفة للخروج من الأزمة الناشبة بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى الثورية.

ودعا القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، المجلس العسكري وقوى الثورة والفرقاء السياسيين للاتفاق حول حد أدنى لإدارة الفترة الانتقالية حتى تتفرغ القوى السياسية لأدوارها في تهيئة المناخ السياسي والاستعداد للانتخابات.



وحول هجمات سريلانكا كشفت "البيان" عن ارتفاع عدد القتلى في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت كنائس وفنادق يوم عيد القيامة ارتفع إلى 359.

ونشر المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا عدد القتلى لكنه لم يحدد كم عدد القتلى الذين سقطوا في ثلاث كنائس وأربعة فنادق استهدفها انتحاريون. وكانت آخر إحصائية للقتلى 321 بالإضافة 500 مصاب أمس.

وأوضحت "الاتحاد" أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجيرات، فيما اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة إرهابية محلية بالوقوف وراءها لكنها قالت إن الجماعة حصلت على الأرجح على مساعدة "دولية".



وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء "إن الجهاز الأمني بالتأكيد يرى أن هناك صلات أجنبية وبعض الأدلة تشير إلى ذلك". مضيفا "نتابع هذا الادعاء، كانت هناك شكوك بوجود صلات مع تنظيم داعش".

وتحت عنوان "الإمارات تقهر المستحيل بوزارة جديدة غير تقليدية" كشفت "الخليج" عن إعلان الإمارات عن وزارة اللامستحيل، ذكرت أن فعاليات مجتمعية أشادت بقرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، أمس بإطلاق وزارة "اللامستحيل"، مؤكدين أن الإمارات تسجل سقوط المستحبل من قاموسها.



وأوضحوا أن رؤية القيادة وتفاني الشعب يمكنان الدولة من نماذج غير مسبوقة يهتدي بها العالم ، وذلك عبر وزارة غير تقليدية تتبنى منظومة عمل افتراضية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكات المجتمعية.