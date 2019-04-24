شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 26 شخصا من بين 336 مصابا بمرض الحصبة بولاية شرق دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شرق دارفور بالسودان، دار السلام عبد الله، وفاة وإصابة 336 مواطناً بمرض الحصبة فى محليات الولاية المختلفة، منوهة بأن منطقتى بحر العرب وأبو جابرة سجلتا أكثر الإصابات.

وكشفت دار السلام عبد الله، فى تصريح صحفي، أنّ أغلب المصابين من الأطفال، وأكّدت وفاة 26 من المصابين بنسبة 7%، ونوهت إلى أن المرض منتشرٌ فى مناطق الولاية الثمانى عدا منطقة شعيرية التى لم تُبلِّغ عن إصابات.

وناشدت دار السلام، الأُسر، بأخذ الحيطة والحذر وتناول الجرعات المُتعلِّقة بالحصبة بالمراكز الصحية، مؤكدة أنّها تقدم الخدمة على مستوى المحليات، داعية لعدم الاستجابة للعادات والتقاليد المتعلقة بالعلاج التقليدى المُترسّخ وسط المجتمعات الريفية، لأن مثل هذه العادات تسهم فى فقد المزيد من الأرواح.