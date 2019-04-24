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سياسي عراقي يتحدث عن دور عراقي في حل أزمة قطر مع السعودية

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ويبحث الوفد مع المسؤولين العراقيين التعاون مع المجلس في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

© REUTERS /

وقال إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 24 أبريل / نيسان، إن الانفتاح العراقي على العالم العربي يصب في مصلحة العراق، مشيرا إلى أن الوفد الخليجي سوف يناقش مسألة إعادة الإعمار والقضايا الاقتصادية وملف محاربة الإرهاب.

وأكد الشمري أن العراق يمكن أن يكون هو الطريق إلى إنهاء الخلافات بين  وقطر قائلا في نفس الوقت، إن الحديث عن مبادرة للحل ليس وقتها الآن، رغم أنه يجري التركيز على حل الأزمة بين قطر والسعودية بصورة كبيرة.

وأوضح إحسان الشمري، أن الثقة التي يتمتع بها العراق وسياسة التوازن والحياد تؤهله للعب دور مهم في التجاذبات السياسية، منوها إلى تصاعد التوتر بين إيران وواشنطن وأهمية دور العراق لإحداث تقارب بينهما فيما يصب في مصلحة المنطقة بأكملها.

وفي نفس الوقت يستطيع العراق أن يكون وسيطا مهما في تقريب وجهات النظر بين وإيران وخصوصا بعد جلوس السعودية وإيران على  طاولة واحدة في القمة، التي عقدت في بغداد وشهدت حضور برلمانيين من دول عربية، مشيرا الى أن الأمر يحتاج الى وقت أطول لرسم مبادرة بين البلدين لتقريب وجهات النظر فيما بينهما.

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