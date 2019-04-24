«الأرصاد» تنبه من «حالة جوية غير مستقرة» على المدينة ومحافظاتها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار الحالة الجوية غير المستقرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، من خلال النشاط في الرياح السطحية التي تؤدي – بمشيئة الله تعالى – إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية, التي تستمر حتى السابعة من مساء اليوم. وأفادت الهيئة أن الحالة تشمل المدينة المنورة, ومحافظات ينبع, ومهد الذهب, والحناكية, والعلا, وبدر والقرى المجاورة لها.

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