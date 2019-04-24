اعتقال نائب الرئيس السوداني السابق عمر البشير

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صورة أرشيفية

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، حسبو عبد الرحمن، النائب الأسبق للرئيس السوداني عمر البشير، ونائبه السابق محمد عثمان كبر، بحسب ما ذكرته قناة العربية، مساء اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادرها. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان له نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الأجهزة القمعية تحاول فض الاعتصام من عدة اتجاهات. وقال التجمع: «رصدنا تحرك لودرات وعربات تتبع للأجهزة الأمنية»، مؤكدا أن «أي محاولة لفض الاعتصام ستجد الحسم عبر الجماهير».

وأضاف البيان: «نناشد جميع الثوار بزيادة المتاريس من الاتجاه الجنوبي على امتداد شارع النيل والجامعة والجمهورية والبلدية والسيد عبدالرحمن والمطار، كما ندعو جميع الثوار للحضور بساحة الاعتصام وذلك من أجل حماية اعتصامنا واستقبال ثوار عطبرة». ويأتي ذلك بعد أن توعد المجلس العسكري الحاكم باتخاذ