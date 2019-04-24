انت الان تتابع كنداكة: ثورة السودان مستمرة حتى إسقاط النظام بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آلاء صلاح الملقبة بـ«كنداكة»

قالت الفتاة السودانية آلاء صلاح، التي صارت رمزا للاحتجاجات التي أسقطت الرئيس عمر البشير، إن الثورة في بلادها لم تنته، وإن هدفها هو «إسقاط النظام ككل»، والذي وصفته بأنه نظام «القتل». وعرفت آلاء في بادئ الأمر بذات الرداء الأبيض، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تلقي قصيدة حماسية لشاعر سوداني من فوق سطح سيارة أمام المحتجين في بداية أبريل. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت آلاء: «مطالبنا تقتضي باقتلاع النظام من جذوره»، وأضافت أنه نظام «دمر السودان، ونشر الفساد، وأنه نظام القتل، ونظام الاستبداد، فثورتنا ثورة وعي، نطالب بحقوقنا، ونطالب بإسقاط النظام ككل».

ومضت تقول: «نحن حاليا في الميدان لأن عمر البشير هو جزء من النظام، وفكرتنا وهدفنا إسقاط النظام ككل».وأضافت المحتجة: «نرغب في سودان أفضل، دولة ديمقراطية تحاسب الكل بالقانون دون محسوبية، ونحن حاليا في الميدان إلى حين تحقيق مطالبنا ألا وهي محاسبة رموز النظام السابق وكل من سفك قطرة دماء من السودان وكل من