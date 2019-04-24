انت الان تتابع إنستجرام يحارب رؤساء الدول بغلق حسابتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إنستجرام

أغلق تطبيق إنستجرام، اليوم الثلاثاء، الحساب الرسمي للرئاسة السورية، وذلك بحسب بيانِ رسميٍّ صادر عن الرئاسة السورية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ قالت الرئاسة في بيانها اليوم، «بعد إغلاق قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع يوتيوب مراتٍ عديدة، قامت إدارة إنستجرام بإغلاق حساب الرئاسة على موقعها، دون سابق إنذارٍ، أو تقديم سببٍ منطقيٍّ للإغلاق، مع منع كل الأجهزة التي كان هذا الحساب يُدار من خلالها، من الدخول إلى الموقع كليًّا».

وأضافت الرئاسة: «وعليه ومع تزايد الحصار الشامل المفروض على سوريا منذ بداية الحرب، والذي اتسع على ما يبدو ليشمل بعض الحسابات والقنوات الرسمية والوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم انتقاؤها بشكل مدروس من قبل إدارة تلك المواقع، فإننا ننبه جميع متابعينا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات