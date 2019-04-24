الان تتابع قس كاثوليكي يتلقى عقابا صارما بسبب “جمال” زوجته والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

نُقلت خدمة قس أرثوذكسي في منطقة الأورال الروسية إلى قرية نائية، كعقاب على مشاركة زوجته في مسابقة محلية لملكات الجمال، خلال فترة الصوم الكبير في الديانة المسيحية.

وفازت أوكسانا زوتوفا، التي تدير صالون تجميل في مدينة “مغنيتو غورسك” بجائزة ملكة جمال الإغراء في المسابقة، مما أثار موجةً من الانتقادات، بعد أن كشف حساب مجهول، على موقع “بيكابو” الروسي المتخصص في الأخبار الاجتماعية، عن أنها كانت زوجة قس.

وما إن علمت السلطات الدينية في الأبرشية بالخبر، حتى نقلت خدمةَ القس سيرغي زوتوف من موقعه في كاتدرائية صعود المسيح بمدينة مغنيتو غورسك إلى قرية نائية.

والآن، على زوتوف أن يعمل في قرية فيرشامبينواز، التي تبعد 65 كيلو مترًا عن مدينة مغنيتو غورسك، ويقطنها 4 آلاف نسمة، وأعلن كبير الأساقفة فيودور سابريكين، رئيس محكمة الأبرشية، أن ذلك “خطيئة كبرى عندما تعرِض زوجة كاهن نفسها في مسابقة”.

وقرر أن سيرغي زوتوف “لن يُرد اعتباره حتى تتوب زوجته”، وتساءل كبير الأساقفة: “أي كاهن ذلك إذا كان لا يستطيع السيطرة على أسرته؟ كيف ينوي السيطرة على جماعته؟”.

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وتتضمن رحلة العمل اليومية الجديدة لـسيرغي زوتوف عبور جسر فيرشامبينواز هذا. كما زعم منشور موقع “بيكابو” المجهول أن هذا التصرف لم يكن المثالَ الأول على سلوكها الشائن.

وأكد الأب ليف باكليتسكي، من أبرشية “مغنيتو غورسك”، أن السيدة “زوتوفا” نشرت -في وقت سابق- صورًا لنفسها بملابس السباحة بعد قضاء إجازة صيفية، وأنها حذفت الصور بعد أن تم توبيخها.

ووصف باكليتسكي هذا السلوك بأنه “غير مقبول بالمرة”، مؤكدًا أن نقل خدمة الأب “زوتوف” كان إجراءً مؤقتًا حتى يعودَ إلى رشده. أما زوتوف نفسه فقد اعترف بأنه ارتكب “خطأ”، ووصف نقله بأنه عقوبة رحيمة للغاية.

لكنه اشتكى من أن زوجته تلقَّت تعليقات مسيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدَ بقوة أولئك الذين روجوا القصة على شبكة الإنترنت.

وانتشرت القصة في أنحاء روسيا، ونشرت في العديد من وسائل الإعلام والمنتديات عبر النت، وانتقد بعضُ مستخدمي مواقع التواصل القسَّ وزوجته، لكن كثيرين سخروا من قرار الكنيسة، وأعلنوا دعمهم للزوجين.

وقال التعليق الأكثر شعبية على منشور موقع بيكابو: “لماذا لا يجب أن تستمتعَ بحياتها؟ هل لا يزال هناك بالفعل أناس يعتقدون أن الكهنةَ معصومون من الخطيئة؟ إنهم أشخاص عاديون، يشغلون وظيفة جيدة”. وتساءل آخر: “هل يقول الكتاب المقدس إن الكاهن لا يجب أن تكون له زوجة جميلة؟”.