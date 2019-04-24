كمبيوتر صغير بتقنية تبريد مبتكرة بلا “مراوح”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشفت شركة ASRock عن الكمبيوتر الصغير iBox-R1000 الجديد، الذي يمتاز بتقنية تبريد مبتكرة.

ويعتمد الكمبيوتر على نظام تبريد يتخلى عن المراوح من أجل تشغيل بلا ضجيج، حيث تقوم ضلوع التبريد المثبتة على جوانب الصندوق بتصريف الحرارة المنبعثة من وحدة المعالجة المركزية في بيئة عمل تصل درجة حرارتها حتى 50 درجة مئوية.

ويمكن تزويد الجهاز بوحدة المعالجة المركزية Ryzen R1606G بسرعة تصل إلى 3.5 غيغاهرتز أو المعالج Ryzen R1505G بسرعة 200 ميغاهرتز.

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كما يشتمل على موضعي تركيب لتثبيت ذاكرة عشوائية بسعة 32 غيغابايت، وفتحة M.2 وفتحة قياس 2.5 بوصة لتركيب الأقراص الصلبة، بالإضافة إلى منفذي DisplayPort وHDMI.

ويقدم أيضاً العديد من منافذ USB لتوصيل وحدات التخزين الخارجية والأجهزة الطرفية، بما في ذلك 3 منافذ USB 3.1.

ويتم دمج الجهاز في الشبكة عبر اثنين من منافذ Ethernet، بالإضافة إلى فتحة M.2 لتركيب بطاقة WiFi.

ويدعم الحاسوب iBox-R1000 الصغير أنظمة التشغيل لينوكس وويندوز 10. ولم تفصح شركة ASRock عن موعد طرح وأسعار الكمبيوتر.