سامسونج تتخذ قرار جديدا بشأن “جالاكسي فولد”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، استرجاع جميع عينات هاتفها الذكي القابل للطي “غالاكسي فولد” التي وُزعت على المراجعين التقنيين، بعد الإحراج الذي واجهته قبل إطلاق الجهاز رسمياً في الأسواق الأمريكية، بسبب مشاكل في الشاشة نجم عنها حدوث كسر أو انتفاخ أو وميض، بعد يوم أو يومين من الاستخدام.

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وأجَّلت الشركة إطلاق الهاتف في بقية الأسواق للشهر المقبل على الأقل، بهدف التحقيق وبينت النتائج الأولية أن المشاكل ترتبط بالتأثير على المناطق المكشوفة من المفصلات.

وبعد الإعلان عن تأجيل الإطلاق، انخفض سعر سهم سامسونج بنسبة 0.4%.

ومع أن المشكلة في الهاتف لا تؤذي الميزانية العمومية لشركة سامسونج، إلا أن التأجيل يلحق الضرر بجهود الشركة في إظهار نفسها كمحرك أول مبتكر في السوق وليست شركة مقلدة للآخرين.