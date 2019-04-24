الاحتلال يهدم منزل الشهيد عمر أبوليلى.. القصة الكاملة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفجرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلى

وحاصرت قوات الاحتلال البلدة، وأغلقت مداخلها قبل أن تفرض سيطرتها على منزل أبو ليلى الذي حولته إلى ثكنة عسكرية في وقت احتجزت فيه أصحابه.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبلغت عائلة الشهيد أبو ليلى، بإخلاء منزلها توطئة لهدمه خلال مدة انتهت يوم الثاني والعشرين من أبريل الجاري.

ويأتي هذا ردا على تنفيذ ابنها عمر عملية طعن وإطلاق نار مشتركة قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح، وقد لاذ الشهيد بالفرار واختفت آثاره عدة أيام، حتى تمكن الاحتلال من قتله في بلدة عبوين شمال غرب رام الله يوم التاسع عشر من مارس المنصرم بعد اشتباك مسلح قبل أن يفارق الحياة.

واصطحب قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي جرافة عسكرية وبدأت بإخلاء المنزل في حين اندلعت مواجهات بين سكان البلدة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين فتحوا نيران أسلحتهم صوب الفلسطينيين وأطلقوا وأبلا من قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لاختناق العشرات.

تفجير المنزل

أفادت وكالة "معا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وعملت على إجلاء العائلة من المنزل.

وقال شهود عيان إن القوات أطلقت قنابل الغاز والصوت على الصحفيين المتواجدين في المكان.

وكانت ما تسمى بالإدارة المدنية قد أمهلت عائلة عمر حتى يوم الاثنين لإخلاء منزلهم.

وقال رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير إن "جيش الاحتلال أخلى في وقت متأخر من ليلة أمس، جميع المنازل المجاورة واحتجز سكانها في ساحة مدرسة مجاورة، وبدأت قوات الاحتلال بالهدم اليدوي لجدران منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، وهو شقة تقع في الطابق الثاني من بناية سكنية".

وتابع: "في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي فجرت قوات الاحتلال شقة عائلة الشهيد، ثم قامت بتفجيرها مرة أخرى في حدود الساعة السابعة صباحا، هدمت الشقة السكنية بالكامل وتأثرت شقة جدة الشهيد عمر في الطابق الأرضي، ومنزل مجاور بتشققات واضحة للعيان نتيجة التفجير".

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وأشار شقير إلى أن عملية الاقتحام للزاوية وهدم منزل عائلة الشهيد تزامن مع اندلاع مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أوقع إصابة بجروح بالرصاص الحي والعديد من الإصابات بحالات اختناق تمت معالجتها ميدانيا.

صمود العائلة

وقالت غدير والدة الشهيد الفلسطيني أمام كاميرات الصحفيين: "على والدة كل شهيد أن تصبر على أي انتقام من الاحتلال الإسرائيلي، أنا أقول لهم فشلتم في قهرنا، وإن ظننتم أن هدم منازلنا سيحقق لكم ذلك فإنكم مخطئون، لن تقهروني، وسأظل صامدة وعزيمتي قوية أنا وجميع عائلتي، ليفعلوا ما يريدون آخر همي هدم المنزل، وعمر شهيد ينتظرني في الجنة، الله يرضى عليك يا عمر، هم يحبون الدنيا، ونحن نحب الآخرة، وهمي الآخرة، وإن شاء الله تتحرر فلسطين منهم ويأتي أمثال عمر لكي يحرروها".

أمين أبو ليلى، والد الشهيد عمر كرر رسالة زوجته قائلا: "إذا هدموا المنزل، فإنهم لن يهدموا عزيمتنا، والحمد الله، عمر ذلهم بحياته، والمنزل لا يساوي شيئا، وعزيمتنا أقوى منهم".

وردا على سؤاله أين سيسكن، أجاب والد عمر بأنه مؤقتا سيقطن في منزل لشقيقه، وتدخلت والدته الكبيرة في السن لتقول: "أنا أضعه في عيني، منزلي ومنازلنا جميعا له ولأسرته".

منزل جديد

أما رئيس البلدية نعيم شقير فأكد أن مبادرة مجتمعية من المجلس البلدي والمجالس البلدية والقروية في محافظة سلفيت، إضافة لحركة فتح، بدأت اليوم لكي لا يترك ذوو الشهيد دون منزل، والتحضيرات بدأت منذ اليوم لتجهيز وتجريف الأرض التي سيقام عليها المنزل الجديد برعاية الخيرين، لتكريس فكرة التكافل الاجتماعي.

ومازالت عائلة الشهيد عمر تنتظر جثمان ابنها المحتجز، إذ طالب والده بضرورة الضغط على الاحتلال لتسليم الجثمان ودفنه على الطريقة والطقوس الدينية الإسلامية، وأن لا يقوم الاحتلال بدفنه بما يعرف بمقابر الأرقام.

فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 42 شهيدا منذ العام 2015، بحسب إفادة منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين سلوى حماد في حديث لـ"لعربي الجديد"، أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم والمحتجز منذ 18 إبريل 2016.

وكان عمر أبو ليلى قد نفذ عملية مُركبة نوعية على مفترق مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي سلفيت، طعن خلالها جنديا إسرائيليا واستولى على سلاحه وأطلق النار على جنود ومستوطنين آخرين، ثم استولى على مركبة إسرائيلية، وأسفرت العملية عن قتيلين في صفوف الاحتلال.

واستشهد في 19 مارس 2019، في منزل بقرية عبوين شمال رام الله وسط الضفة، باشتباك مع جيش الاحتلال بعد ثلاثة أيام من تنفيذه العملية.