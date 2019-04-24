قيادي بالحشد يثير الجدل في السعودية.. من هو المسعودي أول شيعي يدخل الكعبة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على خلفية تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا للقيادي في الحشد الشعبي العراقي سامي المسعودي وهو يخرج من الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، استهجن البعض دخول أول عمائم الشيعة للكعبة المشرفة.

وقبل ساعات، انتقد الناشطون فتح السعودية أبواب الكعبة للمسعودي واستقباله من قبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مشيرين إلى أن المسعودي سبق أن هدد بالثأر من السعودية بعد إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر.

ووفقا لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ظهر سامي المسعودي، المستشار في هيئة الحشد الشعبي، وهو يخرج من الكعبة المشرفة، برفقة مسؤولين عراقيين، قبل أيام، ولا تُفتح الكعبة إلا مرتين في العام؛ الأولى في أول شعبان لغسلها، والثانية في أول ذي الحجة لغسلها ولتعليق الكسوة الجديدة، كما تفتح في حالات نادرة بإذن من ملك السعودية لدخول ضيوف السعودية من قيادات الدول.

وأثار ظهور القيادي في الحشد الشعبي جدلا واسعا؛ بينما أعاد ناشطون التذكير بتصريحه الشهير، بعد إعدام السلطات السعودية، رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مطلع العام 2016، وحينها صرح المسعودي بأن "دماء الشيخ النمر ستغرق آل سعود، وتعجل بفناء مملكتهم التي شيدوها على دماء الأبرياء والفقراء".

يذكر أنه، سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من فتح السلطات السعودية باب الكعبة لرئيس الوزراء العراقي، في ختام زيارته إلى السعودية.

وأبدى ناشطون استغرابهم من السماح للمسؤول العراقي، الذي يتهمه مواطنوه بأنه أحد قيادات "فيلق بدر الشيعي" المتهم بارتكاب مجازر في العراق سابقاً، إضافة إلى أنه حليف أساسي لإيران العدو اللدود للسعودية، على حد قولهم.

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من هو سامي المسعودي؟

سامي المسعودي، هو أحد القيادات البارزة في الحشد الشعبي الشيعي، وأحد القيادات المقربة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

هو سامي عمران المسعودي، ولد في بغداد في منطقة بغداد الجديدة عام 1980 وقد توفي والده وهو لا يزال في الأربعين يومًا.

عاش المسعودي خمس سنوات من عمره في مدينة الكاظمية، ولكن جدته وأعمامه قرروا أي يحتضنوا طفولته فانتقل إلى مدينة حي الإعلام، بعد ذلك، دخل الدراسة الابتدائية في سنة 1986 في مدرسة أبن الزيات ثم أكمل مشواره الدراسي للدراسة المتوسطة رغم الحالة المعيشية الصعبة في تلك الظروف التي مر بها فأكمل دراسته ألمتوسطه في مدرسة الإحساء في حي الإعلام حتى أكمل الدراسة الإعدادية في ثانوية أور في منطقة شهداء السيدية.

بعد ذلك انتقل إلى جامعة الكوفة في النجف، ليلتحق بعدها بكلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد، ثم حصل على الماجستير.

وفي نوفمبر العام الماضي 2018، نجا المستشار في هيئة الحشد الشعبي سامي المسعودي، من محاولة اغتيال قرب جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد.

وفي يناير الماضي، نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي "المسعودي" من منصبه إلى هيئة الحج والعمرة بالعراق.