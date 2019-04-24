يوم دام في إدلب.. هنا تتناثر الأشلاء في «عاصمة المهجرين»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يوم دام جديد شهدته عاصمة المهجرين السوريين (إدلب)، حيث قتل 13 شخصاً وأصيب 24 آخرون، اليوم الأربعاء، من جراء انفجار مجهول السبب في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي شمال سوريا.

وذكر فريق الدفاع المدني في جسر الشغور أنّ أعداد القتلى والجرحى يرجح أنّ ترتفع بسبب وجود حالات خطرة، ووجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما نقلت وكالة "سمارت" المحلية.

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية محلية أن الانفجار وقع قرب ساعة الصوعة وسط المدينة، حيث تعتبر منطقة سكنية، ويوجد فيها سوق شعبية مكتظة.

وأمس الثلاثاء، قتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، من جراء قصف مدفعي وصاروخي لنظام الأسد على مناطق خان شيخون وسراقب بريف إدلب.

وتتعرض محافظة إدلب لقصف وتفجيرات متنوعة من حين لآخر، تستهدف قياديين ومقاتلين في الجيش الحر، بالإضافة لاستهداف المدنيين، ما يتسبب بسقوط ضحايا وخسائر مادية.

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وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على إدلب منذ عام 2015 ويقطن فيها نحو 3 ملايين شخص، ونصفهم نازحون من مناطق اقتتال أخرى، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتعد إدلب (شمال) من أوائل المحافظات السورية التي انتفضت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وقد خضعت لسيطرة المعارضة منذ عام 2015، وتلقب بالمدينة الخضراء، وعرفت التهجير والنزوح والقصف، ووضعت ضمن المنطقة الرابعة من خفض التصعيد بحسب اتفاق أستانا6.