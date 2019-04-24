في مؤشر "خطير".. الأردنيون يعزفون عن الزواج

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالتجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، ان هنالك إنخفاضاً غير مسبوق على عقود الزواج المسجلة في الأردن عام 2018 لتصل الى مستويات عام 2012، وسط عزوف واضح من قبل الشباب على الزواج. ووصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر المسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2018 وفقاً لما أعلنه سماحة قاضي القضاة الى 70734 عقداً بإنخفاض نسبته 9% وبعدد 6966 عقداً مقارنة مع عام 2017 حيث بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 77700 عقداً مسجلة أيضاً إنخفاضاً بحدود 3643 عقداً وبنسبة 4.7% مقارنة مع عام 2016، حيث وصل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، فيما سجل عام 2015 (81373 عقداً)، وعام 2014 (81209 عقود)، وعام 2013 (72860 عقداً)، وعام 2012 (70400 عقداً). وتشير جمعية تضامن في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة منه، الى أن التراجع في عقود الزواج العادي والمكرر خلال عام 2018، هو تراجع غير مسبوق منذ سبع سنوات، ووصل الى مستويات عقود الزواج المسجلة خلال عام 2012، مما يؤكد على وجود مشكلات جدية وحقيقية تستدعي التحرك السريع والفعال لمواجهتها، خاصة عندما يتم الربط فيما بينها من جهة وبين المستويات غير المسبوقة لمعدلات الفقر والبطالة والتغيرات الديمغرافية والاجتماعية من جهة أخرى. وتضيف "تضامن" بأن تحليل المؤشرات من الأهمية بمكان خاصة عندما يتم ربط ذلك مع الفقر والبطالة وخروج الاناث من سوق العمل من الناحية السلبية، ومع برامج الصحة الإنجابية والفرصة السكانية من الناحية الإيجابية، وقد تكون جميعها أسباباً مباشرة لما آلت اليه آخر الأرقام، إلا أن النصيب الأكبر منها يعود للأسباب السلبية المرتبطة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهرت آخر المؤشرات ارتفاع متوسط عمر الذكور عند الزواج الأول ليقترب من 32 عاماً وللإناث بحدود 26 عاماً، مع تسجيل إنخفاض في عقود الزواج وبنسبة 9% خلال عام 2018، وإنخفاض الولادات المسجلة بنسبة 1.8% وإرتفاع الوفيات نسبة 0.8% خلال عام 2018، وإنخفاض معدل الانجاب الكلي بنسبة 25% خلال عام 2017، وإنخفاض قوة العمل بين الإناث بنسبة 3.1% حتى نهاية عام 2018 لتصل الى 15.2%. اقرأ أيضاً : للعزب.. 7 أشياء يحسدكم عليها المتزوجون حيث إرتفع متوسط العمر وقت الزواج الأول للذكور من 31.3 عاماً سنة 2016 الى 31.7 عاماً سنة 2017، فيما إنخفض متوسط العمر وقت الزواج الأول للإناث من 26.9 عاماً سنة 2016 الى 26.3 عاماً سنة 2017 وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. وتشير "تضامن" الى أن توقع الحياة وقت الميلاد لكلا الجنسين كان 62 عاماً سنة 1979 ووصل الى 73.5 عاماً سنة 2017. وبالمقارنة فإن متوسط العمر وقت الزواج الأول لكلا الجنسين إرتفع خلال 36 عاماً بحوالي 5-6 أعوام في حين إرتفع توقع الحياة وقت الميلاد بحوالي 11 عاماً. علماً بأن توقع الحياة وقت الولادة للإناث (74.2 عاماً) وهو أعلى من توقع الحياة وقت الولادة للذكور بحوالي سنة ونصف (72.7 عاماً). وتعتقد "تضامن" بأن ارتفاع متوسط العمر وقت الزواج الأول بالنسبة للإناث والذكور لا يشكل ظاهرة مقلقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار معدلات توقع الحياة وقت الولادة. ولكنها من جهة ثانية تجد بأن إرتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الذكور والإناث، وضعف مشاركة النساء الاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية والإجتماعية جميعها ساهمت بشكل أو بآخر في عزوف الشبان والشابات عن الزواج. كما أن إرتفاع نسب تعليم الفتيات في الأردن بمراحله المختلفة تشير الى أن الأهل باتوا يفضلون تأجيل زواج بناتهن الى حين الإنتهاء من تعليمهن. ورافق بدء تراجع متوسط عمر الإناث عند الزواج الأول تراجعاً آخراً في معدلات تزويج الأطفال (دون 18 عاماً) حيث وصلت الى (11.6% خلال عام 2018 وبعدد 8226 عقداً)، إلا أن مواجهة إنخفاض عثود الزواج بشكل عام لن يكون بالتشجيع على الزواج المكرر الذي له شروطه وضوابطة الشرعية، كون الزواج المكرر سيكون على حساب زواج الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج. إنخفاض المواليد وإرتفاع الوفيات خلال عام 2018 كما إنخفض عدد المواليد الأحياء المسجلين خلال عام 2018 بنسبة 1.8% مقارنة مع عام 2017، حيث سجل 226.8 ألف ولادة عام 2018 (منها 18.9 ألف ولادة لمغتربين و 207.9 ألف ولادة في الأردن) مقابل 230.9 ألف ولادة عام 2017 (منها 19.5 ألف ولادة لمغتربين و 211.4 ألف ولادة في الأردن). وبحسب الجنس، فقد كانت نسبة الذكور من بين المواليد 51.2% (116.2 ألف ذكر) مقابل 48.8% إناث (110.6 ألف أنثى). وشكلت نسبة الجنس وقت الميلاد 112.5 ذكراً لكل 100 أنثى، وذلك حسبما ورد في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. اقرأ أيضاً : سن الزواج المبكر .. ما بين قبول ورفض الأردنيين - فيديو هذا وسجل خلال عام 2018 حوالي 29 ألف وفاة (منها 1.3 ألف وفاة لمغتربين) مقابل 28.7 وفاة عام 2017 (منها 1.2 ألف وفاة لمغتربين). وتلاحظ "تضامن" بأن الولادات المسجلة قد إنخفضت خلال عام 2018 بحدود 4124 ولادة، فيما إرتفعت الوفيات المسجلة بحدود 316 وفاة. وبمعنى آخر فقد إنخفضت الولادات المسجلة بمعدل 11.4 ولادة يومياً وإرتفعت الوفيات المسجلة يومياً بمعدل 0.8 وفاة. هنالك رابط بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة في الأردن لكلا الجنسين خلال الربع الرابع من عام 2018 لتصل الى 18.7%، إلا أن البطالة بين الإناث قد إنخفضت بمقدار 1.8% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2017 لتصبح 25.7% فيما إرتفعت للذكور بمقدار 0.8% لتصل الى 16.9%، وذلك وفقاً لتقرير الربع الرابع من عام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. وتشير "تضامن" الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث آخذه بالإنخفاض المستمر، حيث إنخفضت نسبة البطالة بين الإناث 7.3% خلال عامين، فيما كان معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، إلا أنه ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات 3.1% خلال عامين حيث بلغت 15.2% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017. وتؤكد الأرقام من جديد بأن هنالك رابط بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة. 56% من الأردنيات و 54% من الأردنيين متزوجين ومن جهة ثانية، فقد بينت الإحصاءات بأن 62% من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 عاماً، و 34.3% أعمارهم أقل من 15 عاماً و 3.7% تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ويشكل الحضر 90.3% من السكان والريف 9.7%. فيما كان معدل الجنس 112.5 ذكر لكل 100 أنثى، وتشكل النساء حوالي 47% من السكان. علماً بأن عدد السكان الإجمالي 10.053 مليون نسمة. ومن حيث الزواج، فحوالي 55.5% من مجموع السكان الأردنيين (15 عاماً فأكثر) متزوجون إلا أن نسبة الأردنيات المتزوجات تبلغ 56.2% وهي أعلى من نسبة الأردنيين المتزوجين (54.8%). ويبلغ متوسط حجم الأسرة الخاصة 4.8 فرداً فيما وصل عدد الأسر الى 2085.7 ألف أسرة. كما وإنخفض بشكل كبير معدل الإنجاب الكلي (مولود حي / سيدة) من 3.38 مولود عام 2016 الى 2.7 مولود عام 2017 وبنسبة 25%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.