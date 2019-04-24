دول أفريقية تمنح السودان مهلة 3 أشهر لنقل السلطة.. وأمريكا تؤيد «حكمًا مدنيًا»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

عبّرت واشنطن، الثلاثاء، عن تأييدها «المطالبة الشرعية» للمتظاهرين السودانيين الذين يكثفون ضغطهم للحصول على حكومة مدنية، في حين اتفقت الدول الأفريقية المشاركة في قمة تشاورية في القاهرة على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري مهلة 3 أشهر للاتفاق مع الأطراف السودانية على انتقال سلمي للسلطة.

وقالت ماكيلا جيمس، المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء: «نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن».

وجيمس مكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية، وتزور الخرطوم حاليا. وتابعت المسؤولة الأمريكية: «لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده».

وأضافت: «نريد أن ندعمه على هذا المستوى، وهي الطريقة الأفضل للتقدم نحو مجتمع يحترم الحقوق الإنسانية، ودولة القانون، ويكون قادرا على معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد».

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وكانت ماكيلا جيمس التقت رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين خلال زيارتها إلى السودان.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، أن المشاركين في هذه القمة أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ«أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة 3 أشهر».

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

وتابع البيان إنه في «ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارته الأخيرة للسودان (...) أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات (تسليم السلطة)».