دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تسببت أغاني الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في حفلة بإحدى الجامعات العراقية، الأسبوع الماضي، بإحداث ضجة كبيرة في البلاد، ما دفع وزارة التعليم العراقية للتحرك، والتوجيه بفتح تحقيق. ووفقاً لموقع "العربية"، فقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بفتح تحقيق فوري مع الجهات المعنية في جامعة ديالى، كلية القانون التي هتف فيها بعض الطلبة خلال حفلة تخرج بتمجيد البعث. وأكد السهيل بأن تكرار حوادث "تمجيد الطاغية والبعث خلال الحفلات التي تقام في الجامعات هو أمر خطير جدا، ولا نستثني وجود جهات خارجية وداخلية مدفوعة تعمل على تحريك الشباب المغرر بهم للقيام بهكذا أفعال مخالفة للقانون والدستور"، بحسب تعبيره. اقرأ أيضاً : اعتقال عراقي يبيع ساعات تحمل صور صدام حسين- صور وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطعا مصورا لطلبة كلية القانون في جامعة ديالى خلال حفل تخرجهم يوم الخميس الماضي، وقد سمعت أنغام أغنية عراقية كانت تغنى أيام الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. وفي السياق، أكدعميد كلية القانون الدكتور خليفة التميمي أنه "تم استغلال الموضوع سياسياً من قبل أحزاب سياسية، كانت تضغط من أجل الحصول على مكاسب، كما تم ابتزاز الكلية للحصول على شهادات بدون استحقاق أكاديمي". وأوضح أن القضية استغلت طائفياً من قبل البعض، لكن الكلية رفضت تدخلات بعض الأحزاب. كما اعتبر أن استغلال القصة تم أيضاً بهدف إزاحته عن منصب عميد كلية القانون في جامعة ديالى. إلى ذلك، شدد على أن الطلاب يافعون ولم يعوا ما حصل. يذكر أن حادثة مماثلة كانت حصلت قبل أسابيع في إحدى الجامعات العراقية أيضاً، حيث أثار عزف السلام الجمهوري العراقي السابق، أو ما يعرف بنشيد البعث، بلبلة في الناصرية جنوب شرقي العراق، بعد أن صدح في حفل تخريج دفعة من الطلاب في جامعة ذي قار. وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.

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كانت هذه تفاصيل خبر مرة أخرى.. أهازيج تمجّد صدام حسين بجامعة عراقية تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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