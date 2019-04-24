شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 276 مستوطنًا، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتوقع ارتفاع عدد المقتحمين فى فترة اقتحامات بعد الظهر.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى المسجد المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتأتى اقتحامات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع اليوم الرابع بـ"عيد الفصح" العبرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال على مدينة القدس، وبلدتها القديمة ومحيطها بشكل خاص، ووسط دعوات جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها فى المشاركة باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحاولة تقديم قرابين الفصح بداخله.