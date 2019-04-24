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ونفت الإمارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" قصة رواها رجل حول مساعدة أمير المنطقة لفتاة كانت تنتظر أن يقام عليها الحد والقتل.
ويروي الرجل الذي لم تكشف إمارة منطقة مكة عن اسمه ولا هويته، أن الأمير خالد الفيصل أنقذ فتاة مصرية تورطت في مشكلة وكانت تنتظر أن يقام عليها الحد قبل أن تستغيث بأمير مكة.
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ونشرت الإمارة المقطع المصور الذي الذي يتضمن قصة الرجل، وعلقت قائلة إن "ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة خالد الفيصل مختلق ولا أساس له من الصحة".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لرجل ملتح يروي تفاصيل قضية فتاة مصرية بالسعودية.
وتحرص إمارة مكة على الرد على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الشائعات التي تتعلق بأميرها خالد الفيصل.
ونفت الإمارة في فبراير/ شباط الماضي شائعات تحدثت عن وفاة الفيصل، ونفى وقتها المتحدث باسم الإمارة سلطان الدوسري، الشائعة وقال إن "أمير المنطقة، خالد الفيصل، يقضي إجازة خاصة وسيباشر عمله بالإمارة بعد نحو أسبوعين".
وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، وقتها، على أن مواقع متخصصة في إنتاج ونشر الشائعات.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يفعلها الأمير... رد رسمي على موقف نسب لخالد الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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