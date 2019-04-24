الدفاع السورية: العسكريون الأمريكيون حولوا مخيم الركبان إلى سجن

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موسكو — سبوتنيك. وقال الشوا خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "لقد حولت القوات الأمريكية، بالتعاون مع الإرهابيين، مخيم الركبان إلى سجن حقيقي، بمنعهم من يرغب في المغادرة من الخروج. كل هذا يدل على أن حكومة الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية".
© Sputnik . Grigory Sysoev
وأضاف الشوا: "نطالب بوقف التواجد غير القانوني للقوات الأجنبية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا على أراضينا وحل ما يسمى بالتحالف الدولي، وبذلك نضمن وقف جرائم الحرب ضد الإنسانية".
ويعقد مؤتمر موسكو الدولي الثامن للأمن، في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل في موسكو. وكان المؤتمر قد ضم في دورته العام الماضي 850 وفداً من 95 دولة، من بينهم 30 وزيراً للدفاع.
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