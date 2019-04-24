ودعت المديرية في بيانها المواطنين وأصحاب مكاتب السياحة والسفر إلى التنبه لعدم الوقوع ضحية شركات أو أشخاص يدعون لتنظيم رحلات سياحية مختلفة إلى لبنان.
وأوضحت أن الترويج لهذه الرحلات السياحية يتم عبر الرسائل الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يكون هناك مكاتب رسمية أو وكلاء معتمدين.
كما أشارت إلى أن إسرائيل تحاول النفاذ إلى لبنان عن طريق تجنيد عملاء لها ضمن وفود تحت غطاء "رحلات سياحية " من أجل استخدامهم لغايات أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اللبنانية تكشف طرقا إسرائيلية جديدة لتجنيد العملاء في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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