مقتل 11 مدنيا في انفجار بـ "جسر الشغور" السورية

إدلب / أشرف موسى / الخليج 365 قتل 11 مدنيا وأصيب 27 آخرون، في انفجار وقع بمدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر محلية، فإن الانفجار وقع الأربعاء، وسط مدينة جسر الشغور. ووفقا للمعطيات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن مقتل 11 مدنيا وإصابة 27 آخرين، دون معرفة سبب الانفجار حتى اللحظة. Advertisements وإلى جانب الخسائر البشرية، ألحق الانفجار أضرارا بالسيارات والمباني المجاورة. وانتقلت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مكان الانفجار للقيام بأعمال الإنقاذ.

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